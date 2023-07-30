Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çark Deresi çevresinde rutin olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede derenin etrafında görüntü kirliliği ve çöp birikmesine sebep olan otlar kesilerek temizlik çalışması yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin doğal güzelliklerini ve su kaynaklarını korumak için sürdürdüğü rutin temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Çark Deresi etrafında hummalı bir şekilde temizlik çalışması başlatan ekipler, dere etrafında uzayan otları kesti. Ot temizliği yapan ekipler aynı zamanda vatandaşlar tarafından bırakılan atık maddeleri de topladı. Temizlik çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada ise, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha hassasiyetli davranmaları rica edildi.