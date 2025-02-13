Türkiye’nin cari işlemler hesabı Aralık ayında 4,65 milyar ABD doları açık verdi. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 2,816 milyon ABD doları net kullanım gerçekleşirken, resmi rezervlerde 1,557 milyon ABD doları net azalış oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılının son ayına ilşikin Ödemeler Dengesi İstatistiklerini yayımladı.

Aralık ayında cari işlemler hesabı 4,650 milyon ABD doları açık kaydederken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2,466 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6,243 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Aralık ayında cari açık yaklaşık 10,0 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 56,3 milyar ABD doları açık vermiştir. Aynı

dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62,0 milyar ABD doları ve 72 milyon ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi 15,8 milyar ABD doları açık verdi.

İstatsitiki verilere göre hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3,148 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1,459 milyon ABD doları ve 2,142 milyon ABD dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi ise 1.668 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 2.816 milyon ABD doları, 1.211 milyon ABD doları ve 315 milyon ABD doları net kullanım gerçekleşirken, resmi rezervlerde bu ay 1.557 milyon ABD doları net azalış oldu.