Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı (MSK), Misli.com Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’ne müthiş bir başlangıç yaptı.

Federasyon Kupası’nda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken MSK, ligin ilk karşılaşmasında deplasmanda Kocaeli BŞB Kağıtspor’u 98-71’lik skorla yendi.

Kocaeli Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya temsilcimiz etkili başladı. İlk periyodu 20-24’lük skorla galip bitiren Carettalar, ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdürdü ve soyunma odasına 36-46’lık skorla önde girdi. 3 periyotta rakibi ile arasındaki 10 sayılık farkı 20 sayıya çıkaran temsilcimiz, son periyoda 71-51’lik skorla ve büyük bir avantajla girdi. Son çeyrekte farkın kapanmasına müsaade etmeyen Carettalar, karşılaşmayı 98-71 kazanarak lige müthiş bir başlangıç yapmış oldu.

Kocaeli deplasmanından farklı bir skorla dönen Carettalar’da öne çıkan iki isim, Oğulcan Baykan ve Bernard Carberry oldu. Her iki oyuncu da, skora 20’şer sayıyla katkı sağlayarak, galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki ilk maçını farklı skorla kazanan MSK, 14 Ekim Cuma günü kendi sahasında, Bornova Belediyesi Karşıyaka’yı konuk edecek. MSK, evinde oynayacağı bu karşılaşmaya, cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıkacak.