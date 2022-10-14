Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı (MSK), Misli.com Türkiye Basketbol Erkekler Ligi'nde Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı konuk etti.

Erkekler Ligi'nde Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı konuk etti. Servet Tazegül Spor Salonu’nda seyircisiz oynanan karşılaşmayı MSK ekibi, son çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla 85-79 kazandı ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

İlk periyoda hızlı başlayan Carettalar, oyunun ilk dakikalarında farkı 9 sayıya çıkarmasına rağmen, rakibinin direncini kıramadı. Oluşan farkı kapatan ve özellikle dış atışlarda başarı sağlayan konuk ekip, ilk periyodu temsilcimiz önünde 23-17 önde kapadı.

İkinci çeyrekte oyunda dengeyi kurmaya çalışan MSK ekibi, elde ettiği hücumlardan boş dönünce fark 11 sayıya kadar çıktı. Konuk ekip, ikinci periyotta da, skorer isimleri İnanç ve Slatter ile ilk yarıyı 49-36 galip kapattı.

3. periyoda 13 sayı farkla mağlup giren MSK Carettalar, etkili oyunuyla durumu eşitliğe kadar getirdi. Daha sonra oyunu dengeleyen konuk ekip yeniden sayılar bulmaya başladı ve başa baş bir mücadelenin sergilendiği periyodu 65-59 önde kapattı.

Son çeyrekte ise müthiş bir mücadele vardı. Oyuna iyice asılan MSK basketbol ekibi, aradaki farkı kapatmasını bildi ve maçın bitimine 4 dakika kala 3 sayı farkla öne geçti. Maçın sonlarına doğru oyuna iyice ağırlığını koyan temsilcimiz, bu zorlu mücadeleden 85-79 galip ayrılmasını bildi.