Misli.com Türkiye Basketbol Erkekler Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, ligin 9 haftasında kendi evinde Samsunspor'u konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi, ligin 9 haftasında kendi evinde Samsunspor'u konuk etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de tribünden takip ettiği ve ligin zirvesini ilgilendiren bu kritik karşılaşmayı Carettalar 78-73 kazandı.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Timur, Meclis üyeleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları izledi.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf temsilcimiz MSK oldu. Etkili hücumlarını Oğuzhan, Jones ve Carberry ile sayıya çeviren Carettalar bir anda farkı 10 sayıya kadar çıkarttı. Bu periyotta ribaundlarda da istediği yüzdeye ulaşan temsilcimiz rakibine istediği sayıları üretmesine izin vermedi ve ilk çeyrek 26-19 temsilcimizin lehine kapandı.

İkinci periyoda umutlu başlayan konuk ekip Samsunspor, aradığı sayıları bulsa da Carberry'nin üst üste aldığı sayılar oyunu skor açısından dengede tuttu. Bu dakikalardan itibaren oyuna asılan konuk ekip farkı 2 sayıya kadar indirdi. Devre temsilcimiz lehine 43-40 önde kapandı.

İkinci yarıya etkili başlayan temsilcimiz MSK oldu. Rakibine hücum ve ribaundlarda nefes aldırmayan Carettalar özellikle Carberry'in hücumda, Oğuzhan'ın savunmadaki etkili oyunuyla farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra maça tutunmaya çalışan konuk ekip atışlarda etkili olunca konuk ekip farkı 6 sayıya kadar indirdi ve 3 periyot 59-53 skorla kapandı.

Son periyodun ilk diliminde konuk ekip istediği sayıları bulamayınca temsilcimiz karşılaşmada moral üstünlüğü sağladı ve günün yıldızı Carberry ile farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Bu dakikalardan itibaren savunmada ciddi hatalar yapmayan temsilcimiz, oyunu kontrolü altına alarak güçlü rakibini 78-73 yenmeyi başardı. Carberry'in 32 sayı üreterek maçın yıldızı olduğu karşılaşmanın sonunda temsilcimiz, 8 galibiyetini alarak puanını 17'ye çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.