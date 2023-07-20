Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının en önemli üreme merkezi Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan İztuzu sahilinde yuva sayısı 600’e ulaştı.

Muğla Bölgesinde İztuzu plajı dışında Fethiye Çalış, Sarıgerme dışında Aydın Kuşadası ilçesinde nadir de olsa Caretta deniz kaplumbağası yuvası görülmeye başlandı. Dalyan İztuzu sahilinde 13 Temmuz tarihine kadar 600 yuva tespit edildi. Bunun yanında Fethiye Çalış plajında 79, Ortaca Sarıgerme plajında ise 69 yuva tespit edilirken, 12 yuva da muhtelif yerlerde tepsi edildi.

Pandemi döneminde rekor yuva sayısı ulaşılırken, 2020 ve 2021 yıllarında 750 yuva tespit edilmişti. 2022 yılında ise yuva sayısında düşüş yaşanırken, 438 yuvadan yaklaşık 12 bin Caretta Catretta Deniz Kaplumbağası su ile buluştu. Bu ile buluşan yavruların çok az sayıda bireyi yaşam şansı elde ediyor. Yaşayan ve ergenleşen dişi kaplumbağalar yıllar sora tekrar doğdukları topraklara bu defa üreme için geliyor.

13 Temmuz tarihi itibari ile sadece Dalyan İztuzu sahilinde 600 yuva tespit edilirken, bu sayının önümüzdeki süreçte biraz daha artması bekleniyor.