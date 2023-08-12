Türkiye’de deniz kaplumbağaları yuvalama alanları dışında kalan Aydın bölgesinde caretta carettalar yumurta bırakmaya devam ederken, Aydın’daki yuva sayısı 7’ye çıktı.

Nesli tehlike altında bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları, doğal güzellikleri ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’ı sevdi. Son günlerde birçok deniz kaplumbağası Kuşadası ve Didim sahillerine gelerek yumurtalarını bırakırken, caretta yuvalarında da artış yaşandı. Bu çerçevede Didim ilçesinde bulunan Parlamenterler sitesi kumsalına yuva yaparak yumurta bırakan caretta caretta iribaş deniz kaplumbağasının yavru çıkışları tamamlandı. Ayrıca Kuşadası Köyüm sitesi plajına da bir caretta daha yuva yaparak yumurtalarını bıraktı. Böylelikle Aydın’daki yuva sayısının 7’ye çıktığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, önümüzdeki yıllarda bu sayının daha artacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Eskiye oranlar yavruların kuluçka sürelerinin uzadığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Didim ilçesinde bulunan Parlamenterler sitesi kumsalına yuva yaparak yumurta bırakan caretta caretta iribaş deniz kaplumbağasının yavru çıkışları tamamlandı. Eski yıllara oranla yavruların kuluçka süresinin uzadığı görüldü. 64. günde çıkan ilk yavrularla birlikte 71. günde denize ulaşan yavruların sayısı 55 oldu. Yapılan kontrollerde Parlamenterlerde yuva yapan carettanın 87 yumurta bıraktığı, 3 adedinin yuva kontrol açılışında olmak üzere 55 yavrunun sağlıklı bir şekilde denize ulaştığı, 2 adedinin ölü olduğu ve 30 adet bozuk ve oluşmamış yumurta tespit edildiği görüldü. 5 yıldan bu yana carettaların yuva yaparak yumurtalarını bıraktığı Parlamenterler sitesinde oturan vatandaşlar bu durumdan çok memnunlar. Özellikle çocukların hayatlarında ilk deneyimlerini yaşaması, unutulmayacak anlara şahitlik etmeleri çok önemli farkındalık oluşturdu. Parlamenterler sitesi sakinlerinden deneyimli olan çocuklar ve gençlerden seçilen bir ekip yaklaşık 15 gündür gönüllü olarak yavruların sağlıklı bir şekilde denize ulaştırılması için büyük çaba gösterdi. EKODOSD derneği tarafından, Carettaların yuva alanlarının koruma çalışmalarını sürdüren Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Egemen İşcan’a, yuva alanı koruma çitleri için katkı veren Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’a, Parlamenterler yuva alanı gönüllüleri Ayşegül Yıldırım’a, Mina Soydaş’a, Kuzey Soydaş’a, Arda Gürkan ve Nehir Alnajjar’a teşekkür belgeleri takdim edildi. Didim’de kuluçka süresi devam eden diğer 3 yuva ile, Kuşadası’ndaki 2 yuvadan sonra, dün gece Kuşadası Köyüm sitesi plajına bir caretta daha yuva yaparak yumurtalarını bıraktı. Kuşadası Belediyesi’nden yuva koruma çitleri desteği alınarak, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yuva alanının koruması sağlandı. Aydın’da ki yuva sayısı 7’ye çıktı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha artacağını tahmin etmekteyiz” dedi.