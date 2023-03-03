Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denizin kenarında yosunlara takılan "caretta caretta" kurtarılarak, denize bırakıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denizin kenarında yosunlara takılan "caretta caretta" kurtarılarak, denize bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçe sahilinde dolaşan vatandaşlar, sahilde bir kaplumbağa fark ederek durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yosunlara takıldığı belirlenen deniz kaplumbağasını kurtardı. Kurtartılan "caretta caretta" daha sonra denize salındı.