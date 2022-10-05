Gaziantep’te 12 yaşındaki otizmli çocuklarının hiperaktif yapıda olduğunu, sürekli öfke patlaması yaşadığını, kendisine ve çevreye zarar verdiğini söyleyen çift, çocuklarının eğitimi için destek istedi.

Gaziantep’te 12 yaşındaki otizmli çocuklarının hiperaktif yapıda olduğunu, sürekli öfke patlaması yaşadığını, kendisine ve çevreye zarar verdiğini söyleyen çift, çocuklarının eğitimi için destek istedi.

Gaziantep’te yaşayan Abdullah-Güllü Kaya çifti, 12 yaşındaki otizmli çocukları Ahmet’in rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Daha önce tedavi çabalarına rağmen iyileşmeyen Ahmet’in ailesi, yetkililerden yardım istiyor. Otizmli çocuklarının kendisine ve çevreye verdiği zarar nedeniyle ne yapacaklarını bilmediklerini belirten baba, tedavi edilmemesi durumunda Ahmet’in daha büyük zararlara sebebiyet vermesinden korktuklarını ifade etti.

"Kontrol etmekte güçlük yaşıyoruz, sık sık öfke nöbetleri geçiriyor"

Açıklamalarda bulunan Abdullah Kaya, "12 yaşındaki oğlum Ahmet otizm hastası. Evde sürekli eşyalara zarar veriyor, her şeyi kırıp döküyor. Bazen kendisine ve bize de zarar veriyor. Bunun dışında çevreye de milletin eşyalarına da araçlarına da zarar veriyor. Rahatsız olduğu için kontrol etmekte güçlük yaşıyoruz. Sık sık öfke nöbetleri geçiriyor ve gece gündüz hiç durmadan hareket ediyor. Ben daha önceleri çalışıyordum ama oğlumun rahatsızlığı nedeniyle artık çalışamıyorum. Ben çocuğumun hem tedavi edilmesini hem de eğitilmesini istiyorum" dedi.

"Bir anne olarak sadece otizmli çocuğumun eğitimini istiyorum"

Anne Güllü Kaya ise, "Bir anne olarak sadece otizmli çocuğumun eğitimini istiyorum. Oğlum rahatsızlığı nedeniyle yerinde duramıyor, kendisine, çevreye, bize ve kardeşlerine zarar veriyor. Yani evde kullanabilir doğru düzgün eşyamız kalmadı, hepsine zarar verdi. Bazı eşyalarımıza zarar vermesin diye asma kilit kullanmaya başladık" diye konuştu.

Kaya, oğlunun eğitimi için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan destek beklediklerini kaydetti.