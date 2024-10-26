Biruni Üniversitesi Kariyer Merkezi, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileri için "Career & Coffee Talking" etkinliği düzenledi. Öğrenciler, iş hayatına atılmadan önce alanında uzman isimlerle fikir alışverişi yapma fırsatı yakaladı.

Etkinliğe, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Manolya Sağlam ile Dialogue Yabancı Dil Okulları Kurucusu Ahmet Sivil ve Eric Hentemann katıldı. Öğrenciler, kahve eşliğinde kariyer hedeflerini, mentorluk fırsatlarını ve sektör trendlerini tartışma imkanı buldu.

Etkinlikte, kariyer hedeflerinin kısa, orta ve uzun vadeli planlaması, deneyimli profesyonellerle tanışma fırsatları, iş-yaşam dengesi ve kariyer değişiklikleri gibi önemli konular ele alındı. Ayrıca, motivasyon ve kişisel gelişimin kariyer başarısındaki rolü de vurgulandı.

“İlham almalarına yardımcı oluyor"

Kariyer Merkezi Müdürü Nazan Baldan, etkinlik hakkında şunları söyledi:

"Bu tür etkinlikler, öğrenciler için harika bir fırsat sunuyor. Hem deneyimli kişilerden kariyer tavsiyeleri almak hem de sektördeki trendleri öğrenmek oldukça faydalı. ’Career & Coffee Talking’, öğrencilerin kariyer yolculuğuna başlamadan önce önemli bilgiler edinmelerine ve ilham almalarına yardımcı oluyor."

Öğrenciler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek kariyerlerine yön vermek adına değerli bilgiler edindiklerini belirtti.