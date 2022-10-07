Bursa’nın önde gelen kestane şekeri üreticilerinden İlka Şekerleme, Paris’te iki yılda bir düzenlenen Uluslar arası SIAL Gıda Fuarı’nda 7. kez boy gösterecek. Kestane şekerini kardelenismiyle Türkiye pazarına sunan İlka Şekerleme, SIAL Fuarı’na Avrupa’da kullandığı Cardelion markası ile katılacak ve Bursa kestane şekerini yüz binlerce ziyaretçiye tattıracak.

Bursa’nın önde gelen kestane şekeri üreticilerinden İlka Şekerleme, Paris’te iki yılda bir düzenlenen Uluslar arası SIAL Gıda Fuarı’nda 7. kez boy gösterecek. Kestane şekerini kardelenismiyle Türkiye pazarına sunan İlka Şekerleme, SIAL Fuarı’na Avrupa’da kullandığı Cardelion markası ile katılacak ve Bursa kestane şekerini yüz binlerce ziyaretçiye tattıracak.

Fransa’nın başkenti Paris’te 15-18 Ekim tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açılacak olan uluslararası gıda fuarına (SIAL-Salon International de L’Alimentation) katılmaya hazırlanan İlka Şekerleme, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek müşterilerine kestane şekerini tattıracak. İki yılda bir yapılan fuara 2008 yılından beri düzenli olarak katılan İlka Şekerleme’nin standını,2014yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Francoise Hollande ziyaret etmişti. Hollande, burada kendisine ikram edilenkestane şekerine tam not vermişti.

Dünyanın en büyük gıda fuarı

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, şimdiye kadar 6 kez katıldıkları Paris SIAL Fuarı’nda bu yıl da yerlerini alacaklarını belirtti. Fuarın dünyanın sayılı gıda fuarlarından biri olduğunu ifade eden Akgün, Paris’te Türkiye’yi ve Bursa’yı temsil etmenin gurunu yaşadıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle 2020 yılında ara verilen fuarı çeşitli ülkelerden gelen yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Mümin Akgün, "4 bine yakın firmanın ürünlerini sergilediği dünya çapındaki fuarda yine yerimizi alacağız Hazırlıklarımızı tamamladık. Standımızda 20’inin üzerinde ürünü Cardelion markasıyla sergileyeceğiz. Fuar, Avrupa pazarında daha etkin olmamız açısından çok faydalı olacak. Ayrıca Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Uzak Doğu firmaları ve Afrika ülkeleri ile de görüşmeler yapma imkânı buluyoruz"dedi. Akgün, SIAL’ın yanı sıra, Fransa’da 2 yılda bir yapılan Paris Eurapain’e (Avrupa Pasta ve Şekerleme Fuarı) toplam 4 kez katıldıklarını da vurguladı.

“Bu yıl 5’inci kez Uluslararası Gıda Fuarı’na katılacağız”

İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir’de dünyaca ünlü gıda ve şekerleme fuarlarına aksatmadan katıldıklarına aksatmadan katıldıklarını söyledi. Bugüne kadar Dubai’deki şekerleme fuarına, Brezilya’da düzenlenen ApasFeira’ya, ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen Sweets&Snacks Expo Chicago Fuarı’na Cardelion Markası ile defalarca katıldıklarını ve bu fuarlarda yüzbinlerce kestane şekerini ücretsiz dağıttıklarını belirten Özdemir, ayrıca Türkiye’de de İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’na (Worldfood İstanbul) Kardelen markası ile katıldıklarını hatırlattı. Deniz Utku Özdemir, pandemi sonrası ilk kez düzenlesek olan Paris SIAL Fuarı’nın da verimli geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.