Erzincan’da Beytahtı mesire alanı Çardaklı deresinde ıslah çalışmaları devam ediyor.

Erzincan’da Beytahtı mesire alanı Çardaklı deresinde ıslah çalışmaları devam ediyor.

Çardaklı Deresinde ıslah çalışma işi hakkında açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, “Toplamda Çardaklı deresinde 2 bin metre tahkimatsız sedde, Karasu nehrinde bin 350 metre taş tahkimatlı sedde yapım işi devam etmektedir. Bu yıl itibariyle 3 bin 350 metre sedde’nin oluşturulmuş, bin metrelik kısımda taş tahkimat yapılmış olup; taş tahkimat işi devam etmektedir. Erzincan Beytahtı mesire alanı Çardaklı deresinde ıslah çalışmasında fiziki olarak yüzde 78 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaların 2022 yılı Aralık ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.” dedi.