Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Çardak ilçesi içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle 4 Mayıs 2023 Perşembe günü Çardak ilçesinin bazı mahallelerinde su verilmeyeceği açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Çardak ilçesi içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle su verilmeyeceğini duyurdu. Bu çerçevede, 4 Mayıs Perşembe günü saat 09:00- 17:00 saatleri arasında Çardak ilçesinin Bahçelievler, Cumhuriyet, Hürriyet, Çınar, İstiklal ve Saray mahallelerinde su verilmeyeceği bildirildi. Vatandaşların mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olduğunu, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği açıklandı.