Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Çardak Mahallesi’nde devam eden çalışmalar ile bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet sağlayan 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattını yenileyecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin muhtelif noktalarında sürdürdüğü altyapı projelerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi’ne uzun yıllar boyunca içme suyu sağlayan 500 metrelik hat ekonomik ömrünü tamamlaması ve kayıp kaçağa neden olmasından dolayı yenileniyor. Devam eden çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması ve 500 metrelik yenilenen hattın vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Suyun bir damlasına dahi değer veren anlayışla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar ile şehrimizin altyapısına uzun yıllar boyunca hizmet etmiş hatlarımızı yeniliyoruz. Yenilenen hatlarımız sayesinde kayıp ve kaçağın önüne geçiyoruz. Özellikle yaz aylarında artan nüfus ile beraber Çardak Mahallesi’ne yetersiz gelen 500 metrelik hat yenileme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bölgeye uzun yıllar boyunca kesintisiz bir şekilde içme suyu taşınacak” denildi.