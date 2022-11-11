Denizli’de Ekim ayında 31 bin 136 yolcu, Çardak Havalimanı’ndan hizmet aldı.

Denizli’de Ekim ayında 31 bin 136 yolcu, Çardak Havalimanı’ndan hizmet aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2022 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Denizli Çardak Havalimanı’nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 28 bin 459, dış hat yolcu trafiği 2 bin 677 oldu. Böylece Ekim’de toplam 31 bin 136 yolcuya hizmet verildi. Ekim ayında, Denizli Çardak Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 513, dış hatlarda 17 olmak üzere toplamda 530’a ulaştı. Yük trafiği ise Ekim ayında toplamda 307 ton oldu.

10 aylık dönemde Denizli Çardak Havalimanı’nda yolcu trafiği 329 bin 715, uçak trafiği 4 bin 625, yük trafiği ise 3 bin 514 ton olarak gerçekleşti.