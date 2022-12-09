Denizli’de Kasım ayında 30 bin 841 yolcu, Çardak Havalimanı’ndan hizmet aldı.

Denizli’de Kasım ayında 30 bin 841 yolcu, Çardak Havalimanı’ndan hizmet aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2022 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Denizli Çardak Havalimanı’nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 30 bin 695, dış hat yolcu trafiği 146 oldu. Böylece Kasım’da toplam 30 bin 841 yolcuya hizmet verildi. Kasım ayında, Denizli Çardak Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 392, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 395’e ulaştı. Yük trafiği ise Kasım ayında toplamda 259 ton oldu.

11 aylık dönemde Denizli Çardak Havalimanı’nda yolcu trafiği 360 bin 556, uçak trafiği 5 bin 020, yük trafiği ise 3 bin 773 ton olarak gerçekleşti.