DENİZLİ(İHA) – Denizli Çardak Havalimanı’nda 2022 yılında toplam 389 bin 459 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında ise iç hat yolcu trafiği 28 bin 223, dış hat yolcu trafiği 680 oldu.

DENİZLİ(İHA) – Denizli Çardak Havalimanı’nda 2022 yılında toplam 389 bin 459 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında ise iç hat yolcu trafiği 28 bin 223, dış hat yolcu trafiği 680 oldu.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2022 yılında 12 aylık dönemde yolcu trafiği 389 bin 459, uçak trafiği 5 bin 328, yük trafiği ise 4 bin 16 ton olarak gerçekleşti.

Aralık ayında 28 bin 903 yolcu uçtu

Açıklanan bilgiye göre; “Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 28 bin 223, dış hat yolcu trafiği 680 oldu. Böylece Aralıkta toplam 28 bin 903 yolcuya hizmet verildi. Denizli Çardak Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 299, dış hatlarda 9 olmak üzere toplamda 308’e ulaştı. trafiği ise Aralık ayında toplamda 244 ton oldu.”