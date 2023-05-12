Denizli Çardak Havalimanı’nda Nisan ayında 37 bin 9 yolcu uçtu, son 4 ayda bu rakam ise 141 bin 907 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2023 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Denizli Çardak Havalimanı’nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 32 bin 992 dış hat yolcu trafiği 4 bin 17 oldu. Böylece nisanda toplam 37 bin 9 yolcuya hizmet verildi. Nisan ayında, Denizli Çardak Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 362, dış hatlarda 28 olmak üzere toplamda 390’a ulaştı. Yük trafiği ise nisan ayında toplamda 358 ton oldu.

4 aylık (ocak-nisan) dönemde ise Denizli Çardak Havalimanı’nda yolcu trafiği 141 bin 907, uçak trafiği bin479, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 328 ton olarak gerçekleşti.