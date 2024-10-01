Bu yıl 11. kez düzenlenecek Cappadocia Ultra-Trail’de kayıtlar 7 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, dünyanın dört bir yanından gelen patika koşucularına ev sahipliği yapacak. Argeus Travel & Events tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek Cappadocia Ultra-Trail, 19-20 Ekim tarihlerinde koşulacak. Organizasyonun kayıtları ise 7 Ekim Pazartesi günü son bulacak. Cappadocia Ultra-Trail 119K, Cappadocia Medium-Trail 63K, Cappadocia Short-Trail 38K, Cappadocia Team Games CUT 119K (2 kişilik takım), Cappadocia Team Games Medium Trail 63K (minimum 2’si kadın 6 kişilik takım), Cappadocia Team Games Short-Trail 38K (minimum 1’i kadın 3 kişilik takım) parkurlarda gerçekleşecek.

İlgi büyük

Bu sene de parkur rekorlarının kırılması beklenen yarışa ilgi bir hayli yüksek. 80 ülkeden 3 bin sporcunun yer alması planlanan Cappadocia Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu katkılaryla koşulacak.

Ali Ertuğrul Bul: “Ultra Trail binlerce insanin hayali ve hedefi”

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, yaptığı açıklamada, “Oğlum önce futbol, sonra basketbol ve derken koşuya merak saldı. Koştuğu kilometreleri duyunca şaşırıyorum. 10-20 İstanbul’da bir takımla çalışmaya başladı. Takım hangi koşuya hazırlanıyor biliyor musunuz? Kapadokya Ultra Trail. Sadece bölgemizde değil, büyük şehirlerde, farklı ülkelerde koşuya gönül verenler için bir hedef olmuş. Ne mutlu biz Ürgüplülere, 11.’sini düzenleyeceğimiz Ultra Trail binlerce insanın hayali ve hedefi. Ürgüp; sanat, kültür ve spor merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.