Bu yıl 17-19 Ekim tarihlerinde koşulacak Cappadocia Ultra Trail’de kayıtlar başladı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, dünyanın dört bir yanından gelen patika koşucularını 17-19 Ekim tarihlerinde ağırlayacak. Organizasyon, 12. yılını kutlayacak. Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 14K’lık parkuruyla koşuculara yeni bir parkur deneyimi yaşatacak. Bu yıl 80’den fazla ülkeden rekor katılımın olması bekleniyor.

Cappadocia Ultra Trail’de kayıtlar ise başladı. İlk günden itibaren yoğun bir ilgi ile karşılaşan yarışa, şu ana kadar 36 ülkeden 177 sporcu kayıt yaptırdı.

Yeni parkur deneyimi

Cappadocia Ultra Trail, bu sene yeni parkuru ile de dikkat çekiyor. Birçok kategoriden sporcuları bir araya getiren yarış, 14K’lık yeni parkuru ile her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak.

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney de Kapadokya’da her geçen gün büyüyen ve yenilenen parkurlarıyla kıyasıya mücadelelere sahne olan bir organizasyona imza attıklarını dile getirdi. Güney, “Yıllar içinde kazandığımız tecrübe ile gelişime devam ediyoruz. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de sorunsuz bir yarış için çalışmalarımıza start verdik. Dünyanın dört bir yanından sporcuları Kapadokya’nın eşsiz doğasında ağırlıyoruz. Gelen her sporcu buradan mutlu ayrılarak bir sonraki yarışın tarihini beklemeye başlıyor. Tabii bu işleri yaparken sponsorlarımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Destekleri ile birbirinden güzel organizasyonlar ortaya çıkıyor. 14K’lık parkurumuz da hem koşucuları hem de bizi mutlu etti. Cuma günü koşulacak yeni parkurumuzla etkinlik süresini artırarak bölge turizmine daha fazla katkı sağlamış oluyoruz” dedi.