Geleneksel olarak ekim ayının üçüncü haftası Kapadokya’da düzenlenen Cappadocia Ultra-Trail, bu yıl 10. kez 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İlk düzenlendiği 2014 yılında 176 katılımcıyla yolculuğuna başlayan ve giderek bir koşu festivaline dönüşerek dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’nın masalsı atmosferinde buluşturan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 2023 yılında 10. yılını kutlama heyecanı yaşıyor. Kayıtları 4 Ekim tarihinde sona eren Cappadocia Ultra Trail’e Arjantin’den Kanada’ya, Danimarka’dan Japonya’ya, Filipinler’den Amerika’ya 71 ülkeden 2 bin 434 sporcu kayıt yaptırdı. CUT 119 km parkuruna toplam 229 koşucu (180 erkek, 49 kadın), CMT parkuruna toplam 698 koşucu (547 erkek, 151 kadın), CST parkuruna toplam 1.115 koşucu (706 erkek, 409 kadın) katılırken, Team Games Short-Trail parkuruna 82 takım, Team Games Medium-Trail parkuruna 20 takım, Team Games CUT- 119 km parkuruna 13 takım katılıyor. Cappadocia Ultra Trail Organizatörü Ayhan Aydın Güney, yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu sporcular ile birlikte Kapadokya bölgesinde ve Ürgüp’te yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlayacağız. Ayrıca 22 tane dünyanın en iyi elit atletleri burada olacak. Dünyanın çok güçlü takımlarından birisi yine burada olacak. Bu nedenle sportif açıdan çok çekişmeli yarışlar olacak. Türkiye’den sonra en çok katılımcı Rusya, İran ve Fransa gibi ülkelerden oldu. 10. yılda Kapadokya’yı en güzel şekilde tanıtmak için tüm programı planladık. Bu yarışta özellikle köylerden de geçiyoruz. Bu nedenle katılımcıların söylediği dünyanın en güzel parkuru” şeklinde konuştu.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail’e kaydını tamamlayan koşucuların içinde Ultra Trail dünyasının en iddialı isimleri, Kapadokya’nın güzelliklerini koşarak keşfetmeye ve kariyerlerinde yeni hikayeler yazmaya geliyor. Alanya Ultra Trail şampiyonları Andorra’dan Dimitry Mityaev 905 puan ve Ekaterina Mityaev 774 puan ile CUT parkurunda mücadele edecek. Onlara 2016 Salomon Cappadocia Ultra-Trail şampiyonu Aleksei Tolstenko ve 2014 ’teki ilk yarışın genel klasman birincisi Elena Polyakova eşlik edecekler. Ayrıca Salomon Türkiye takımından Aysel Yalaç ve Beyza Güzel 63K CMT parkurunda, Mehmet Soytürk ise CST parkurunda, Salomon Global’den Varvara Shikanova CMT parkurunda, Team Garmin’den ise Ryan Mex CMT parkurunda mücadele edecekler.

Bu yıl UTMB parkurlarının ilk 20’sinde finiş görmeyi başarmış, OCC etabının beşincisi ABD’den Jeshrun Small, OCC kadınlar 12.’si Kim Screiber, Kapadokya parkurlarında boy gösterecekler.