Türkiye’nin saygın ekonomi dergilerinden Capital’in her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi’nin yer aldığı Capital 500 Araştırması’nda Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren iki şirket birden listenin üst sıralarda yer aldı.

Türkiye’deki şirketlerin 2022 yılı cirosu baz alınarak gerçekleştirilen Capital 500 araştırmasında Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Petrolcülük 56 sıra yükselerek 156. sırada, Kadooğlu Yağ ise 109 sıra yükselerek 253. sırada yer aldı. Kadooglu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi sıralamasında Kadooğlu Holding iştirakleri ile yükselerek yer almanın gururunu yaşıyoruz. Capital 500 araştırmasında Kadooğlu Petrolcülük 56 sıra yükselerek 156. sırada, Kadooğlu Yağ ise 109 sıra yükselerek 253. sırada yer aldı. Elbette bu başarıların temelinde kurumsal yapımızın ve bir aile biniciyle çalışmalarını sürdüren Kadooğlu Ailesinin çabaları yatmaktadır. Yatırımlarımıza devam ederken üretim kapasitemizi arttırmaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra dünya pazarlarında yenilikçi ürünlerle girmeye ve global pazarların en önemli aktörleri arasında yer almaya devam edeceğiz. Pandemi sonrası Rusya Ukrayna savaşından da olumsuz olarak etkilenen dünya ekonomisinin elbette ülkemize de yansıması birçok sektör gibi bizleri de etkilemiştir. Ancak sektörümüzdeki ağırlığımızı koruyarak üretimden taviz vermeden çalışmaya, üretmeye ihracatımızı arttırmaya gayret ediyoruz. Bu sonucun alınmasında emeği geçen bütün çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Global Pazarlarda ki pazar payımız artıyor

2022 yılında 70’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Kadooglu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu yaptığı değerlendirmede, “2022 yılı içerisinde 70’in üzerinde ülkeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ihracatımızın 2023 yılında daha fazla ülkeye arttırma çabası içerisindeyiz. Ortadoğu ülkelerindeki tüketim oranımız bir hayli yüksek. Hedef ülkeler arasında AB ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri yer almaktadır" diye konuştu.