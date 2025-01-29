Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı 2 yaşındaki çocuğun yardımına annesi koştu. Oğlunu yerde gören anne kucağına alıp koşarak sağlık ocağına taşıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Yiğit O. (17) idaresindeki 16 BKU 829 plakalı motosiklet, annesinin yanında sokak kenarında yürüyen 2 yaşındaki Eymen U.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Anne Semanur U. (32) yerde yatan oğlunu kucağına alıp koşarak sağlık ocağına gitti. Yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağında görevli doktor ve hemşireler yaptı. Motosiklet sürücüsü ise kadının bebek arabasındaki diğer çocuğunu alıp sağlık ocağına getirdi. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ve annenin çocuğunu kucağında sağlık ocağına götürdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.