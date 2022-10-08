Eskişehir’de bir kadın, yolu üzerinde bulunan onlarca kişiye elindeki çantayla saldırarak ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir’de bir kadın, yolu üzerinde bulunan onlarca kişiye elindeki çantayla saldırarak ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir kadın, önüne gelen herkese elindeki çantayı adeta bir sopa gibi kullanarak saldırdı. Yol kenarında bir dilenci, bankta oturan kadın ve olaya müdahale edenler de çantalı saldırganın darbelerinden nasibini aldı. Sebepsiz yere yol üzerindeki insanlara saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Zaman zaman gerginliğin yükseldiği olay İki Eylül Caddesi’nde bulunan tramvay durağının yanında son buldu. Tepki gösteren vatandaşlar tarafından ihbar edilen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan bu olay ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.