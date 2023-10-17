Kastamonu’da polis ekiplerince yapılan kontroller sırasında elindeki çantayı atarak kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı. Çanta içerisinden ise kannabinoid ile sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında elindeki çantayı atıp kaçmaya çalışırken yakalanan T.S.B.’nin çantasından 80 gram kannabinoid maddesi, 8 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek (bong), 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan değirmen ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan T.S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.