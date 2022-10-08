Dün akşam saatlerinde İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlara elindeki çantayla saldırdığı görüntülerle ülke gündemine oturan kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldı. Akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen Deniz Özdoğan’ın, başlatılan işlemlerin ardından yakalandığı ve Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

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