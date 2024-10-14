Silivri Belediyesi’nin 15 yıl aradan sonra Çantaköy’de düzenlediği Çantaköy Spor Festivali’nde, İbrahim Orçin ve ünlü müzik grubu Sakiler’in performansı izleyicilere coşku dolu anlar yaşattı. Silivri halkı, festivalde bir araya gelerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Silivri Belediyesi 15 yıllık bir aranın ardından Çantaköy’de Spor Festivali düzenledi. Festival’de İbrahim Orçin ve ünlü müzik grubu Sakiler de yer aldı. Çantaköy meydanında gerçekleştirilen festivale Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu’nun yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

2009’dan bu yana yapılmayan Çanta Spor Festivali’ni bu yıl düzenliyor olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, “2009’dan beri bu festival yapılmıyordu. Yıllar sonra, bu meydanda yeniden bir araya gelmek, hep birlikte coşkuyla kutlamak ne büyük bir onur! İşte Çanta’nın gücü bu! Birlikte olduğumuzda, imkânsızı başarır, her zorluğu aşarız” şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, vatandaşın ekonomik zorluklar altında ezilmesine müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla durmadan hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, festivallerin ve sosyal etkinliklerin Silivri halkının sosyalleşmesi ve kaynaşması adına düzenlendiğini kaydetti.

“Biz doğru kişiler olarak gençlerimizin elinden sporla sanatla tutacağız”

Çanta Mahallesi’ne kazandırılacak olan spor sahası projesi ve Silivri genelinde yapılacak diğer spor faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Ebedi Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." Gençlerimizin sporla büyümesi hem fiziksel hem de ahlaki gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Gençlerimiz çocuklarımız kim tutarsa onun elinde kalıyor. Biz doğru kişiler olarak gençlerimizin elinden sporla sanatla tutacağız. Bu bakımdan çantaya kazandıracağımız spor sahası, bu hedefi destekleyecek ve gençlerimize fırsatlar sunacaktır. Bu projeyi hayata geçirmek için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz.”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, gençlerin sporla kültürle büyümesini sağlamak için durmadan çalışacaklarını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Benim için belediyecilik, bir annenin "Bugün çocuğumu okula aç göndermeyeceğim" diyebilmesini sağlamak, verdiğimiz kahvaltı desteğiyle ailelerin yükünü hafifletmek, çocuklarımızın sanatla, sporla, kültürle büyümesine imkân tanımak demek. Geleceği planlamak ve Silivri’de kimsenin umutsuzluğa kapılmadığı, herkesin aynı gökyüzü altında güvenle, huzurla geleceğe baktığı bir şehir inşa etmek demek. İşte bu yüzden yapıyoruz bu festivalleri. Bu yüzden kahvaltı desteği veriyor, yazlık sinemalar, çocuk şenlikleri düzenliyor, kırtasiye ve çanta destekleri sağlıyoruz. Çünkü biz, Silivri’de sadece bugünü değil, hep birlikte daha güçlü, umut dolu bir geleceği inşa etmek için çalışıyoruz”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” sözlerini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, milletin hizmetkârları olarak, Cumhuriyet’in ışığında, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

“Gençlerimize ve evlatlarımıza örnek olan bir etkinlik oldu”

Etkinliğin gençlere örnek olacağına dikkat çeken Çantaköy Spor Kulübü Başkanı Tayfun Özkök, “Bu festival, sadece sporun ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlayan, gençlerimize ve evlatlarımıza örnek olan bir etkinliktir” dedi.

Başkan Balcıoğlu’na spora verdiği destekten dolayı teşekkür eden Özkök, “Bu etkinliğin gerçekleşmesinde bizlere her türlü desteği veren, sporu bir yaşam felsefesi haline getiren Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’na, tüm Çantaköy halkı adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız, sporun içinden gelen biri olarak spora ve gençlere verdiği önemle hepimizin gönlünde ayrı bir yer edinmiştir” şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu’nun spora ve sporcuya verdiği önemden söz eden Özkök, projenin Çanta Köy gençlerinin potansiyellerini ortaya çıkarmaları adına önemli olduğunu dile getirdi.

Festivale, Çanta Sancaktepe Mahallesi Muhtarı Hayri Şahin de katıldı. Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözlerine değindi. Festivalin gelenekselleşmesi gerektiğini söyleyen Şahin, 15 yılın ardından tekrar düzenlenen festival için Başkan Bora Balcıoğlu ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Festivalde Çanta Balaban Mahallesi Muhtarı Hasan Susulu da yer aldı. Spora ve sporcuya verdiği önemden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkür etti. Festivallerin, turnuvaların ve etkinliklerin sporcuları motive ettiğini ifade eden Suslu, festivalin gelenekselleşmesi gerektiğini belirtti.