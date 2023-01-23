Aydın’da birçok vatandaş çanta ve valizlerini tamir ettirmeyi tercih edince, çanta ve valiz tamirciliği ile uğraşan esnafın yüzü güldü, işlerinde tamirat yoğunluğu yaşamaya başladı.

Aydın’da birçok vatandaş çanta ve valizlerini tamir ettirmeyi tercih edince, çanta ve valiz tamirciliği ile uğraşan esnafın yüzü güldü, işlerinde tamirat yoğunluğu yaşamaya başladı.

Aydın’da da çanta ve valiz tamiri yapan esnafta hareketlilik başladı, esnafın yüzü güldü. Efeler ilçesinde de 25 yıldır ayakkabı, çanta ve valiz tamiratı yapan Murat Yardım, çanta ve valiz fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşların eski çantalarda tadilata yöneldiğini ifade etti. Çok sayıda vatandaş tamirat gerektiren okul çantalarını tamir ettirmeyi tercih ederken, yaşanan iş hareketliliği de esnafın yüzünü güldürdü.

Özellikle okul sezonunda bir çok vatandaşın çantalarını tamir ettirmeye yöneldiğini ve işlerinde hareketlilik yaşandığını ifade eden Yardım; “Şuanda okullarda yarıyıl tatili başladı ve vatandaşlar da eksikliklerini gidermek için çantalarını getirmeye başladı. Zaten çanta fiyatları yükseldi. Böyle olunca herkes tamir ettirmeyi tercih ediyor. Onun için tamire getiriyorlar. Öğrencilere de yardımcı oluyoruz. Okul çantaları, bavul okul sezonu olduğu için uygun fiyata yapıyoruz” dedi.