Bolu’nun tarihi Yukarı Çarşısı’nda 10 metrekarelik dükkanı bulunan Murat Yıldırım, unutulmaya yüz tutmuş çanta tamirciliği mesleğini 30 yıldır ayakta tutmaya çalışıyor. Eskimiş veya bozulmuş çantaları özenle tamir eden esnaf, mesleği öğretecek çırak bulamıyor.

Bolu’nun tarihi Yukarı Çarşısı’nda 10 metrekarelik dükkanı bulunan Murat Yıldırım, unutulmaya yüz tutmuş çanta tamirciliği mesleğini 30 yıldır ayakta tutmaya çalışıyor. Eskimiş veya bozulmuş çantaları özenle tamir eden esnaf, mesleği öğretecek çırak bulamıyor.

Büyük Cami Mahallesi’ndeki tarihi Yukarı Çarşısı’nda dükkanı bulunan 58 yaşındaki Murat Yıldırım, yıllardır baba mesleği olan çanta tamirciliği ile geçimini sağlıyor. 30 yıldır eskimiş veya bozulmuş olan çanta ve bavulların tamir ve bakımını yapan Yıldırım, 10 metrekarelik dükkanında çalışmalarını sürdürüyor. Emekli olduktan sonra tamir işlerine daha çok ağırlık verdiğini ifade eden Yıldırım, meslekte artık çırak da yetişmediğini belirtti.

Murat Yıldırım, "Maalesef çırak yok. Çünkü yaptığımız için çok fazla para kazandırmaz. Bizde emekli olduğumuz için bizi kurtarıyor. Can sıkıntısından yapıyoruz yoksa çok para kazandıran bir iş değil" dedi.

Son zamanlarda vatandaşların eskimiş ve yıpranmış çantalarını atmak yerine tamir ettirdiğini belirten Yıldırım, "Çanta tamiratı işleri bu aralar biraz yükseldi gibi. İnsanlar tamirata yöneldi. Çoğu kişi hep masa başında oturup para kazanma peşinde. Böyle giderse çırak da yetişmez, meslek kaybolur gider. Bazen çocuklar geliyor çalışmak için fakat 2-3 gün durup gidiyorlar" dedi.