Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasını fırsat bilerek tatile çıkma hazırlığı yapan vatandaşların arızalı valizlerini tamir ederek hazır hale getiren çanta tamircileri, yoğun mesai yapıyor.

Kurban Bayramı’nda tatile çıkacak olan vatandaşlar, hazırlıklarına devam ediyor. Bayram tatilini şehir dışında değerlendirmek üzere hazırlık yapanlar uzun süredir kullanılmadığı için yıpranan ve çeşitli yerlerinde arızalanan valiz ve çantalarını tamir ettirmek için çanta tamircilerine akın ediyor. Valizlerinde kırık tekerlek, tutacak ve bozuk fermuar sorunlarıyla karşılaşan vatandaşlar seyahatlerinden 1-2 öncesinde tamircilerine giderek yoğunluk oluşturuyor. Çanta tamircisi esnafı, bayram öncesinde oluşan yoğunluktan dolayı işlerinden memnun olduğunu belirtirken, vatandaşlardan seyahate çıkmadan birkaç gün öncesinden tamir ettirilecek valizlerini getirme uyarısı yaptı.

“Bazen valizleri yetiştirmek için fazla mesai bile yapıyoruz”

Eskişehir’de yaklaşık 30 senedir çanta tamirciliği yapan Güray Aktaş, son birkaç gündür çanta tamirinde yoğunluk yaşadıklarını ifade etti. Dükkâna getirilen valizlerde en çok tekerlek, fermuar ve tutamaç sorunlarıyla karşılaştıklarına dikkat çeken Aktaş, bayram tatiline çıkacak müşterilerin tamir ettirme işini son güne bırakmalarından dolayı yoğunluk olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bozuk çanta ve valizlerini çok acele bir şekilde yaptırıp tatile çıkıyorlar. Biz de bu yoğunluktan dolayı tamirat yaparken biraz sıkışıyoruz. Tatil hazırlıklarına başlarken birkaç gün önceden bize getirmeleri gerekiyor. Bizim için daha iyi olur. Tatile çıkmadan 1-2 gün önce çantalarını getirdikleri için yoğunluk yaşıyoruz. En çok çekmeli ve bez valizdeki arızaları tamir ettirmek için bize geliyorlar. Bayan çantalardaki arızaları da gideriyoruz. Vatandaşlar çekmeli valizlerin tekerleklerinde sıkıntı yaşıyor. En hızlı şekilde valizlerdeki tamirat işlemini bitirmeye çalışıyoruz. Bazen valizleri yetiştirmek için fazla mesai bile yapıyoruz. Bayan ve sırt çantalarında da fermuar sorunlarına rastlıyoruz. Valizlerin fermuar, tekerlek ve tutamaç tamiratları 50-100 lira arasında değişiyor. Elimizdeki bozuk valizlerin neredeyse hepsini tamir ederek hazır hale getiriyoruz ve müşterilere teslim ediyoruz. Çünkü bayram tatili artık yavaş yavaş başlıyor. Birkaç tane ufak bez valizler kaldı elimizde o kadar. Pazartesi gününe kadar tamirat yoğunluğunun biteceğini düşünüyorum.”