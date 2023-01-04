Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir iş yerinin önündeki cansız mankenden yelek çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir iş yerinin önündeki cansız mankenden yelek çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Seyfioğlu Caddesi’ndeki bir giyim mağazasının önünde duran cansız mankenin üzerindeki yelek, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Çevresini kontrol eden ve kimsenin görmediğini düşünen hırsız hızla mağazadan uzaklaşırken o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra yeleğin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, polisi aradı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.