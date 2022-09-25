Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden atölye çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Abdullah Ç’ye ait cansız manken atölyesinde yangın meydana geldi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren cansız manken atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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