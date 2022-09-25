Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde Vali Salih Ayhan ve Kaymakam Serap Çetin ile birlikte Haliliye kırsalında asfalt çalışmalarının tamamlandığı ve devam eden mahallelere çıkarma yaptı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde Vali Salih Ayhan ve Kaymakam Serap Çetin ile birlikte Haliliye kırsalında asfalt çalışmalarının tamamlandığı ve devam eden mahallelere çıkarma yaptı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, hafta sonu mesaisini kırsal mahallelere yaptığı ziyaretlerle sürdürüyor. Canpolat’ın talimatlarıyla kırsal mahallelerde fen işleri müdürlüğü tarafından asfalt atağı başlatılırken, Canpolat beraberinde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Kaymakamı Serap Çetin ile kırsal mahallelere çıkarma yaptı. Ekipler tarafından etap etap sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Canpolat ve Vali Ayhan, Yedikuyu, Yukarı Akören ve Kalınbayat Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yol çalışmaları tamamlanan ve devam eden bölgeleri inceleyen heyet, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Haliliye’ye kazandırdıkları 70 milyonluk yatırım ile asfalt atağının devam edeceğini belirten Canpolat, misafirperverliklerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti. Canpolat, “Burada stabilize çalışmalarımızı tamamladık, asfalt çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz. Söz verdiğimiz gibi Haliliye kırsalımızda asfalt atağımızı etap etap sürdüreceğiz. Bugün de burada Sayın Valimiz ve Kaymakamımız ile çalışmalarımızı inceledik. Güler yüzünüzden dolayı, misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi. Mahalle sakinleri ise çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Canpolat ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Canpolat, Vali Ayhan ve Kaymakam Çetin, daha sonra büyükşehir belediyesinin katkılarıyla Kısas Mahallesinde düzenlenen Geleneksel 15. Kısas Aşure Etkinliğine katıldı. Burada vatandaşlara aşure ikramında bulunan heyet, birlik ve beraberlik mesajı vererek, bölgeden ayrıldı.