Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gerçekleştirdiği mahalle gezileriyle esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gerçekleştirdiği mahalle gezileriyle esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Her fırsatta halkla iç içe olan Canpolat, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini birinci ağızdan dinledi. Alan gezilerine mahalle mahalle devam eden Canpolat, Devteyşti Mahallesinde gerçekleştirdiği ziyaretle bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Meclis Üyeleri Emin Ateş, Emin Demirkol ve Mehmet Keskin ile Mahalle Muhtarı Tahir Kına’nın eşlik ettiği ziyarette Canpolat, çalışmalara ilişkin vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlardan gelen taleplerin hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili müdürlüklere anında talimat veren Canpolat, yerinde çözümler üretti. Yaptığı mahalle gezilerinde, göreve geldiği günden bu yana hizmete sunduğu projelere yönelik de takdir toplayan Canpolat, esnaf ve vatandaşlara teveccühlerinden dolayı teşekkür etti.

Bulduğu her fırsatta mahalle gezilerini sürdürüp, yerinde çözümler üreteceğini belirten Canpolat, görüşmelerin ardından bölgeden ayrıldı.