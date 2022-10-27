Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 15’inci Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresinde yaptığı konuşma ile veteriner hekimlere seslendi. Canpolat, “Odamızı da, veteriner hekim arkadaşları da yaptıkları çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 15’inci Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresinde yaptığı konuşma ile veteriner hekimlere seslendi. Canpolat, “Odamızı da, veteriner hekim arkadaşları da yaptıkları çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum” dedi.

Canpolat, Şanlıurfa’da düzenlenen 15’inci Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresine katıldı. Veteriner hekimlerin bir araya geldiği kongrede Canpolat, Kongre Başkanı Prof. Dr. Oktay Keskin, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Yıldırım, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Denek yer aldı. Yaptığı konuşma ile veteriner hekimlere seslenen Canpolat, Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odasını ve veteriner hekimleri selamlayan Canpolat, “Köklü bir medeniyet, kadim bir kent olan bütün medeniyet ve uygarlıkların burada yaşadığı, Kuzey Mezopotamya’da yer alan Göbeklitepe’ye hoş geldiniz. Ve aynı zamanda Haliliye ilçemizde kazıları süren Karahantepe, ören yeri olarak ilan edildi, Karahantepe’ye hoş geldiniz. Ve yine Haliliye’de kazıları devam eden Gürcütepe ve Kurttepe dahil olmak üzere Şanlıurfa’da on iki tepede kazılar devam ediyor, tarih kentine, peygamberler diyarına hoş geldiniz. Tabi, Urfa deyince Urfa çok eski köklü medeniyetlerin yaşadığı, uygarlıkların yaşadığı kadim bir kent ama aynı zamanda da mozaik bir kent. Her türlü etnik kimliğe sahip insanların bir arada yaşadığı, köklü birlikteliklerin olduğu kadirşinas, misafirperver bir kent. İnşallah bunun sıcaklığını Urfa’da göreceksiniz” dedi.

Yaptıkları çalışmalardan dolayı veteriner hekimleri tebrik eden Canpolat, açıklamasına şöyle devam etti:

“2001 Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunuyum, iyi ki de veterinerlik fakültesi mezunuyum Almış olduğumuz dersler, hocalarımızdan öğrenmiş olduğumuz hem bilim hem de kültürel anlamındaki öğretileri bizi hayata hazırladı. Bizim dönemimizde yine kurulan, çok da güzel faaliyetler yapan değerli oda başkanımız aramızda. Abdullah Açıkgöz, mesleki olarak da neler yapabiliriz gayreti içerisinde, odamızda çok güzel faaliyetler sunuyor. Ben de, Abdullah Başkana o zaman başkan yardımcısı olarak destek vermiştim. Odamızı da, veteriner hekim arkadaşları da tebrik ediyor, taktir ediyorum. Çok değerli hocalarım, Şanlıurfa’mıza hoş geldiniz, iyi ki varsınız diyorum.”