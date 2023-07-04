Haliliye Belediyesi bünyesindeki yaz spor okulları çerçevesinde devam eden voleybol ve yüzme kursunu ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gençlerle bir araya geldi.

Gençliğe ve spora önem veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, spor kurslarını ziyaret etti. Canpolat’ın gençliğe önem verilmesi talimatıyla çalışmalarını yürüten kültür ve sosyal işler müdürlüğü, yaz spor okulları çerçevesinde gençlere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Basketbol, voleybol, tekvando, judo ve yüzme dallarında uzman eğitmenler eşlinde gençlere eğitim verilirken, yaz tatilini sporla tanışarak geçiren gençlerin ilgisi yoğun oluyor. Gençlerin, sportif faaliyetlere yönelmesi adına verilen kursları inceleyen Başkan Mehmet Canpolat ise voleybol ve yüzme kursundaki çocuklarla bir araya geldi. Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinde verilen voleybol kursunda miniklerle buluşan Başkan Mehmet Canpolat, gençlerin geleceğin yıldız voleybolcuları olmaları için iyi hazırlanmaları gerektiğini kaydetti. Belediye bünyesindeki kurslardan aldıkları eğitimlerle mücadele eden ve bu yıl şampiyon olan Haliliye Belediyespor Voleybol Takımının başarısından bahseden Başkan Mehmet Canpolat, “Sizler buradan çok iyi voleybol oyuncusu olarak çıkacaksınız. Hocanızdan eğitimleri alın, hocanızın eğitimlerine dikkat edin. Sonra çok güzel voleybol oynadığınız zaman sizleri takıma alacak. Bu sene bizim kızlar şampiyon oldu. Bizim buradaki miniklerde de inşallah sizler şampiyon olacaksınız” dedi.

Voleybol kursundaki miniklere başarılar dileyen Canpolat, daha sonra ise yüzme kursundaki çocukları ziyaret etti. Burada yüzme hocaları eşliğinde yüzme tekniklerini öğrenen çocuklarla sohbet eden Başkan Mehmet Canpolat, Belediye bünyesindeki kurslar ile her zaman gençliğin ve geleceğin yanında olduklarının altını çizdi.

Canpolat, incelemelin ardından Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinden ayrıldı.