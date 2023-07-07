Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Canova köyünde bulunan doğal oluşumlu iki göl dikkat çekiyor. Bozkırın nazar boncuğu olarak adlandırılan göller turizme açılmayı bekliyor.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Canova köyünde bulunan doğal oluşumlu göller, ilginç yapıları ile dikkat çekiyor. Aralarında 50 metrelik mesafe bulunmasına rağmen sularının renkleri birbirinden farklı olan göller, bozkırın nazar boncuğu olarak da biliniyor. İrili ufaklı yüzlerce göle sahip Sivas’ta Canova köyüne iki kilometre mesafedeki göller görenlerin ilgisini çekiyor. Aynı bölgede birbirine yakın olan bu göller, birçok doğaseveri kendine hayran bırakıyor. Bu yıl yoğun yağışların ardından su seviyesinde artış gözlenen göller, turizme kazandırılmayı bekliyor.

“Ağgöl ve Karagöl’ün turizme açılmasını istiyoruz”

Göllerin paha biçilemez olduğunu ifade eden Canova köyü muhtarı Yahya Şahin, “Bu göllere köyümüzün nazar boncuğu diyoruz. Görmeye değer. Bu iki gölümüzün de yağmurlar nedeniyle suyu fazlalaşmış. Birisi Karagöl, bu da Ağgöl. O gölün suyu kara, bunun suyu ise berrak. Köyümüzde işte böyle nadide göllerimiz mevcuttur. Bu göller Cenab-ı Hakk’ın bir lütfu. Biraz da ilerisinde bir obruk oluştu. O da aynı bu şekilde su tuttu. O da görülmeye değer. Karagöl daha derinde ama suyu dediğimiz gibi karadır. Balığı yok. Burada ise balığı bol ve lezzetlidir. Göllerimizin turizme açılmasını istiyorum” diye konuştu.