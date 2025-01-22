Büyükçekmece ilçe sınırlarında bahçe duvarlarında kullanılan kedi, köpek, kuş gibi canlılara zarar veren jiletli, kesici tel ve çitler belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bahçe sınırlayıcısı olarak kullanılan ve kedi, köpek, kuş gibi canlıların yaralanmasına neden olan jiletli ve kesici tel çit kullanımı belediye meclisi kararıyla yasaklanmıştı.

15 gün süre veriliyor

Son zamanlarda vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Büyükçekmece Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından, meskun mahal içinde jiletli, kesici tel ve çit kullanan konut, site, bahçe ve işyerlerine tebligat yapıldı. 15 günlük tebligat süresinin sona ermesinin ardından sökülmeyen jiletli teller zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor. Jiletli tellere temas ederek yaralanan kedi, köpek ve kuşların tedavileri de Büyükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılıyor.

“Canlıları sevenleri çok yakından ilgilendiren bir konu”

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: “Son zamanlarda rehabilitasyon merkezine gelen kuşların, kedilerin, köpeklerin en çok ayaklarının, kanatlarının kesildiğini gördük. Bunun üzerine teknik ve bu iş ile ilgili arkadaşlarımız yaptıkları araştırmalar sonucunda bölgemizde çok miktarda binaların, evlerin bahçe duvarlarına, bahçe çitlerine jiletli tel, dikenli tel çektikleri görülmüştür. Büyükçekmece hepinizin ve tüm dünyanın, tüm dünya bilim insanlarının bildiği gibi göçmen kuşlarının yoğun şekilde geçiş noktasıdır. Şu an fiilen bunu başlattık. Kedileri, köpekleri, kuşları, kargaları, leylekleri bütün canlıları sevenleri çok yakından ilgilendiren bir konu.”