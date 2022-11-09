Kartepe Belediyesi, meşhur Eşme ayvası ile Kocaeli’nin ilk kadın kooperatifi KARKAD tarafından hazırlanan organik ürünleri, televizyon programcısı Müge Anlı’ya geçtiğimiz pazartesi günü canlı yayında hediye etti. KARKAD Kurucu Başkanı Ece Çiftçi, "Programdan sonra kooperatifimize sipariş telefonları yağmaya başladı. Şehir dışından siparişler alıyoruz. Siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışmaya başladık" dedi.

Kartepe Belediyesi, meşhur Eşme ayvası ile Kocaeli’nin ilk kadın kooperatifi KARKAD tarafından hazırlanan organik ürünleri, televizyon programcısı Müge Anlı’ya geçtiğimiz pazartesi günü canlı yayında hediye etti. KARKAD Kurucu Başkanı Ece Çiftçi, "Programdan sonra kooperatifimize sipariş telefonları yağmaya başladı. Şehir dışından siparişler alıyoruz. Siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışmaya başladık" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programın katılan Kartepe Belediyesi Basın Yayın Müdürü Deniz Dalgıç, hediyeleri takdim ederek, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın mesajını iletti. Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde (KARKAD) görevli kadınları kutlayan Müge Anlı, "Ne güzel bir şey üretmek, KARKAD’lı kadınlarımızı takdir ve tebrik ediyorum. Kadınlarımızı destekleyen başkanlarımızın her zaman yanındayım ve onlarla gurur duyuyorum. Hediyeleri ve güzel mesajı için de Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a teşekkür ediyorum" dedi.

Kooperatif üyesi kadınların ürettiği, Müge Anlı’ya takdim edilen hediye organik ev yapımı ürünler sepetinde, elma sirkesi, ayva ve şeftali reçeli, tarhana, erişte, kahvaltılık sos, salça gibi sağlıklı gıda ürünleri yer aldı. Aynı zamanda Türkiye’nin en lezzetli ayvası olan Eşme ayvasının da hediye edildiği ünlü sunucu Müge Anlı, ekranlarda Eşme ayvasını da tanıttı.

Başkan Kocaman’dan mesaj

Müge Anlı’nın canlı yayında okuduğu Başkan Mustafa Kocaman’ın mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

"Çalışkanlığı, güler yüzü ve başarılarıyla ekranların en sevilen, en başarılı programının mimarı saygıdeğer Müge Anlı hanımefendi; sizlere Avrupa’da 13 ülkeye ihracatı yapılan, Türkiye’nin en lezzetli ayvası olan Eşme ayvamızı ve Kocaeli’nin ilk Kadın Kooperatifi olan, Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin marifetli kadınlarının ürettiği organik ürünlerimizi ikram etmek istedik. Kabul buyurursanız tüm Kartepeli hemşehrilerim adına mutlu oluruz. Afiyet ve şifa olsun"

"Sipariş yağmaya başladı"

Program sonrasında Başkan Mustafa Kocaman’a teşekkür eden Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Ece Çiftçi, "Mustafa Başkanıma bizlere verdiği destek için sonsuz teşekkür ederim, kendisine minnettarız. Programdan sonra kooperatifimize sipariş telefonları yağmaya başladı. Şehir dışından siparişler alıyoruz. Siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışmaya başladık" diye konuştu.

Programın ardından Kartepe Belediyesini de Ayva siparişi için çok sayıda vatandaşın aradığı öğrenildi.