Samsun’da canlı yayın aracının yoldan çıkıp direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybeden, 1 kişi de yaralandı.

Kaz, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Irmaksırtı Mahallesi Samsun Ordu Karayolu 32. kilometresinde saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Çelenk idaresindeki 34 KA 8854 plakalı İstanbul’da HDI yapım adlı özel bir firmanın canlı yayın aracı Ordu’nun Fatsa’da ilçesinde çekim yapıp Sinop’a çekime giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Saliha Adıgüzel (36) ve Furkan Akbulut (19) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa Gürler (45) ise Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın içinde sıkışan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut’un cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.