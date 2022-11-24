24 Kasım Öğretmenler Yenice’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Yenice’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı ve öğretmenler tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan tören , saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Anadolu Lisesinde devam etti.24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programa, Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, emekli öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Lisesindeki program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayla devam etti. Daha sonra okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve video sunumu yer aldı. Aday öğretmenler Türk bayrağına el basarak yemin etti. Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Birgül Yıldız Kartal yönetimindeki 10 öğrenci canlı performans sergileyerek 4 ayrı puzzle Atatürk silueti çizdiler. Öğrencilerin canlı performansı ilçe protokolü ve katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata ve Belediye Başkanı Zeki Çaylı, öğretmenlere çiçek takdim ederek günlerini kutladı ve program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.