Ordu’da çay ocağı işletmecisi, müşterilerine müzik eşliğinde servis yapıyor.

Ordu’da çay ocağı işletmecisi, müşterilerine müzik eşliğinde servis yapıyor.

Altınordu ilçesinde yıllarca restoranlarda motosikletli kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Fatih Temel, boş zamanlarında şarkı ve türkü söylüyor. Yaklaşık bir yıl önce kendi iş yeri olan çay ocağını açan Temel, pandeminin ardından insanların artık bunaldığını belirterek, bu nedenle müşterilere hizmet verirken çoğunluğu yöresel olmak üzere şarkı ve türküler seslendiriyor. Müşteriler ise, çay ocağı işletmecisinin bu hizmetinden memnun olduklarını belirtiyor.

“Müziği her anımda kullanmaya çalışıyorum”

İnsanların şarkı ve türkü eşliğinde çay servisine alıştıklarını söyleyen Fatih Temel, “Kendi iş yerim olan çay ocağını yaklaşık bir yıl önce açtım. Pandemi döneminde insanlar artık bazı şeylerden bunaldı. Böyle bir şeye insanların ihtiyaçları olduğunu düşündüm. İnsanlarımız da bizim bu servisimize alıştı. Genellikle yöremize ait slov şarkılar söylüyorum. Ben yıllardır hobi olarak zaten şarkı söylüyorum. Önceden kurye olarak çalışırken de şarkı söylerdim. Burada da işimi yaparken sürekli olarak şarkı söylüyorum, müziği her alanımda kullanmaya çalışıyorum. İnsanlar çoğu zaman eğleniyor ve bana katılıyorlar. İlk defa beni şarkı söylerken görenlere enteresan geliyor ancak bir süre sonra onlar da alışıyor ve ortama uyum sağlıyorlar. Tüm temennimiz herkesin eğlenceli bir şekilde vakit geçirmesi” dedi.

Müşteriler ise güzel ve eğlenceli bir ortam olduğunu, şarkı ve türkü eşliğinde çay içmeye alıştıklarını belirttiler.