Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarı soğuk hava ve sis sebebiyle boş kaldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarı soğuk hava ve sis sebebiyle boş kaldı.

Kastamonu’da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis sebebiyle Tosya ilçesinde bulunan, bölgenin en önemli canı hayvan pazarı boş kaldı. Her faftaa onlarca hayvan alım satımının yapıldığı hayvan pazarına çok az sayıda hayvan sahibi geldi. Müşteri bulamayan hayvan sahipleri de hayvan pazarından ayrıldı.