Sivas’ın tarım ve hayvancılık potansiyelini artırmak amacıyla Sivas Belediyesi öncülüğünde ve çeşitli kurumların desteği ile Kovalı mevkiine kurulan Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası, Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi.

Sivas Belediyesi öncülüğünde kurulan Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası, Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi. Fonksiyonu ve kapasitesiyle hayvancılığa önemli katkılar sağlayacak olan Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası, ilk etapta damızlık düve yetiştiriciliği alanında öncü olacak. İçerisinde Süt Toplama Merkezi ile Tarım Eğitim Parkurunun da yer aldığı proje çiftçilere yeni imkânlar sağlayacak.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çönger arasında imzalanan protokolle Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne devredildi. Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Ticaret Borsası başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle yapımı tamamlanan Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası, bölgenin tarım ve hayvancılığına büyük katkı sağlayacak.

83 bin 426 metrekarelik alanda hayvancılık faaliyetlerinin yapılacağını söyleyen Başkan Bilgin, “Öncelikle bölgede damızlık düve yetiştiriciliği yapılacak. Diğer 75 bin 431 metrekarelik alanda ise Süt Toplama Merkezi ve Yem Bitkisi Yetiştiriciliği ve Tarım Eğitim Parkuru kurulacak.” ifadesini kullandı.

“Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası amacına uygun kullanılacak”

Başkan Bilgin, “Kovalı mevkiine İl Özel İdaresi tarafından inşa edilen ve daha önce işletilmesi için Belediyemize devredilen Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası’nın Sivas Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğine devir protokolünü imzalamak üzere bir araya geldik. Tesisi bugün itibariyle birliğimize devretmiş bulunuyoruz. Peki alanımız nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle şu an yapılan tesisimizi damızlık düve yetiştirme merkezi olarak kullanacağız. Tarım ve Hayvancılık şehri olan Sivas’ımızda damızlık düve yetiştirilmesi noktasında ihtiyacı büyük ölçüde karşılayacak. Projenin yapılış amacı da Sivas’ımızın tarım ve hayvancılığına katkı sağlamaktı. Projenin amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi için birliğimize devretme kararı aldık. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Yine o bölgede Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan bedeli karşısında almış olduğumuz parselleri de Süt Toplama Merkezi ve hayvancılığa hizmet edecek tesislerin yapımı için birliğimize devrediyoruz. Gerek Sivas Belediyesi gerek İl Özel İdaresi gerekse de diğer paydaşlarımızla birlikte ilimizin tarım ve hayvancılık şehri olması noktasında önemli birçok projeye imza attık. Bu proje de onlardan bir tanesiydi. Daha önce canlı hayvan pazarı olarak inşa edilen bu tesis, yine amacına uygun bir şekilde hayvancılığa katkı sağlamak için damızlık düve yetiştirme merkezi olarak bölgeye hizmet edecektir. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Ben inanıyorum ki Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bugüne kadar amacına uygun bir şekilde sahada üreticimizin yanında onları destekleyecek projelere imza atıyor. Bizler de her zaman söylediğimiz gibi klasik Belediyecilik anlayışının dışında şehrimize katkı sağlayacak her projenin yanında yer alacağız dedik ve bugün itibariyle şehrimize kazandırılan bu projeyi amacına uygun bir şekilde kullanılmak üzere kullanım hakkını birliğe devretmiş bulunuyoruz. Mülkiyeti belediyemizde kalacak. Birliğimize, üreticilerimize, şehrimizin tarım ve hayvancılığına hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çönger ise “İmzalanan protokolle birlikte ilimizin tarım ve hayvancılığına ciddi katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle Başkanımız Hilmi Bilgin’e çok teşekkür ediyorum. Hayvan Pazarı olarak kullanılmak üzere inşa edilen alanı düve yetiştirme merkezi haline dönüştüreceğiz. Bunun ilimiz hayvancılığına ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Diğer alanlarımıza da süt toplama merkezi ve yem bitkisi yetiştiriciliği ile tarım eğitim parkuru kurmayı hedefliyoruz. Burada da çiftçilerimize eğitim vererek Sivas tarım ve hayvancılığının kalkınmasına destek de bulunmak istiyoruz. Bize katkıda bulunan Başkanımıza tekrar teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.