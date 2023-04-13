Depremin vurduğu ve en yıkıcı etkilerin olduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde, bir yandan yıkılan binaların enkazları kaldırılırken diğer yandan da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Yıkımı henüz gerçekleşmeyen ağır hasarlı binalardan ise tüm tehlikelere rağmen eşyaların tahliye süreci devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay’ın Antakya ilçesinde bir yandan yıkılan binaların enkazları kaldırılırken, diğer yandan da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Henüz yıkım sırası gelmeyen ağır hasarlı binalarda ise eşyaların tahliyesi gerçekleştiriliyor. 24 yıldır yaşadıkları 6 katlı binadaki evlerinden eşyaların bir kısmını çıkarabildiklerini söyleyen 56 yaşındaki depremzede Fatma Kaplan, “Yatak, yorgan ve beyaz eşyaları çıkardık. Mobilyalarımız kaldı. Şu an kızlarımın yanında yaşıyorum. Bu eşyaları da köye götürüp çadırın içine koyacağım. Binamız da bu hafta içerisinde yıkılacak” dedi.

13 yıl önce gelin geldiği ağır hasarlı apartmanındaki evde bulunan eşyalarını çıkaramadığını belirten bir çocuk annesi Nuran Yunus (50) ise, “Eşyalarım olduğu gibi evin içerisinde duruyor. Biz çok zor durumdayız ve mağduruz. Eşimin sigortası, işi yok. Hiçbir gelirimiz yok. Evsiz de kaldık. Ailemin yanında köyde kalıyorum” diye konuştu.

“Eşyalarını çıkaranların çoğu uzak yerlere gidiyor”

Ağır hasarlı bir binadan eşyaların tahliyesini gerçekleştiren bir nakliye firmasının çalışanı olan Muhammed Yıldırım da, “Müşterilerimize yardımcı olmak, eşyaları kurtarmak için kendimizi riske atıyoruz. Eşyaların tamamını evden çıkaramıyoruz. Duvarlar ya yıkık ya da evlerin içerisi kötü durumda. Depremin ardından ilk zamanlarda günde 5-6 ev taşıyorduk ama şimdilerde 5-6 kişilik ekip halinde günde 2-3 tane evi taşıyoruz. Fiyatlar 6-7 bin civarında başlıyor. Eşyaları toplayıp paketleme yapıyoruz. Eşyalarını çıkaranların çoğu uzak yerlere gidiyor. Ya dükkan, ya ev kiralıyor ya da köylere gidiyorlar” diye konuştu.