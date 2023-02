Kahramanmaraş’ta büyük yıkıma neden olan depremin ardından bazı depremzedeler canlarını hiçe sayıp, enkaz içerisinden eşyalarını kurtarma derdine düşerken, görevliler tepki gösterdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki yıkıcı deprem kent merkezinde bulunan Trabzon Bulvarı’nda büyük yıkıma neden oldu. Birçok ev ve iş yerinin yıkıldığı alanda enkaz kaldırma işlemleri sürerken, bazı depremzedeler canlarını hiçe sayarak enkazdan eşyalarını çıkarma derdine düştü. Çevresindeki bütün binalar yıkılan ve ağır hasar alan Karabekiroğlu Apartmanı’nın hemen yanında enkaza dönmüş evler üzerinde kıyafet arayan depremzedelerin duyarsız hareketleri görevlileri çileden çıkardı. ‘Biz burada can derdindeyiz, siz mal derdindesiniz’ diye enkaz üzerinde eşya arayan vatandaşlara tepki gösteren Murat Dilken isimli görevli, artçıların devam ettiğini ve Karabekiroğlu Apartmanı’nın bir an önce yıkılması gerektiğini söyledi.

“Canlar gitmiş bunlar çaput derdinde”

Depremzedelerin enkaz üzerinde kıyafet arayışının duyarsızlık olduğunu söyleyen Murat Dilken, “Millet can derdinde bunlar mal derdinde. Şu anda artçılar devam ediyor biz bu binayı yıkmaya geldik bir an önce indirmemiz lazım ki bir can zarar görmesin. Eğitim şart dedik dalga geçtik ama eğitim gerçekten şart bu memlekette bu kadar duyarsız olmayalım. Canlar gitmiş bunlar daha bir çaput peşinde. Artçılar devam ediyor, sabah sallandık, akşam sallandık, gündüz sallanıyoruz. Bu 6 ay, 1 yıl devam edecek. Yukarıda bir de kedi var alabilirsek onu da alacağız” dedi.

Öte yandan, canlarını hiçe sayarak eşya derdine düşen depremzedeler olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.