Muğla’nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi’nde devam eden orman yangınına ekipler, canları pahasına müdahale ederken, dev alevleri söndürmek için çaba sarf ediyorlar.

Muğla’nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi’nde devam eden orman yangınına ekipler, canları pahasına müdahale ederken, dev alevleri söndürmek için çaba sarf ediyorlar.

Edinilen bilgiye göre, Gökova Mahallesi’ndeki sık ormanlık alanda gece saatlerinde yangın başladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarla birlikte etkisini arttırarak sürdüren ve geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının ihbar edilmesi ile bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri dev alevleri kontrol altına almak için mücadeleye devam ediyor. Ayrıca yangın bölgesine gelen Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği ve benzeri sivil toplum kuruluşları da çalışmalara destek veriyor.