Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı, Hacıkaplanlar, Kayıhan ve Cumhuriyet mahallesi sakini kadınları ağırladı. Ev kazaları ve deprem gibi konularda eğitim verilen kadınlar gün boyu eğlenceli zaman geçirmenin keyfini yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin 2017 yılında hayata geçirdiği Cankurtaran Yaz Kampı bu yıl da farklı eğitim programları ve etkinliklerle devam ediyor. Cankurtaran Yaz Kampı bu kez Mahalle Meclisi kurulan Hacıkaplanlar, Kayıhan ve Cumhuriyet mahallesi sakini kadınları ağırladı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri ve misafir kadınlar katıldı. Kadınlarla birlikte hayata geçirdikleri her projenin başarı ile sonuçlandığını ifade eden Değirmenci, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızın içerisinde yer aldığı proje ve çalışmalara çok önem veriyoruz. Biliyoruz ki, kadınlarımızın dahil olduğu her çalışma başarı ile sonuçlanıyor” dedi. 6 yıl önce ilk defa Kadın Meclisi’nin organize ettiği Cankurtaran Yaz Kampı’nda kadınları misafir etmeye başladıklarını anlatan Değirmenci, “Hanım kardeşlerimiz burada eğlenmenin yanı sıra farklı konularda eğitimler alarak bilgi sahibi oluyorlar. Kampımıza katılan hanım kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitimler verildi

Program çerçevesinde kampa katılan kadınlara Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ev kazaları başta olmak üzere, boğulma, kaza ve ilk yardım konuları hakkında bilgiler verildi. Denizli AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri ise “Afet Farkındalık ve Deprem Anında Şuurlu Tahliye” eğitimi verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Kursu eğitmenleri zumba yaptırılırken, DENMEK eğitmeni tarafından ise kadınlara keçe işlenmesi gösterildi. Kadınlar gün boyu farklı etkinliklerle güzel vakit geçirmenin keyfini yaşadı.