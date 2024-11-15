Artvin’in Hopa ve Borçka ilçeleri arasındaki Cankurtaran mevkiindeki ormanlar, sonbaharda sarı, turuncu ve yeşilin tonlarıyla rengarenk hale geldi. Manzarasıyla mest eden bölge havadan görüntülendi.

Sonbaharın eşsiz renklerini gözler önüne seren Cankurtaran ormanları, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen doğaseverleri kendine çekiyor. Yaşanan renk cümbüşü hem doğa fotoğrafçılarını hem de turistleri bölgeye çeken önemli bir unsur haline geldi. Ormanların sonbahar dokusunu ortaya koyan bu görüntüler, Cankurtaran mevkiinin doğal güzelliklerini bir kez daha hatırlatıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da renklerin dansına tanıklık etmek isteyenler bölgeye akın ediyor. Artvin’in el değmemiş doğasını ve bölgenin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği yansıtan Cankurtaran’daki bu eşsiz doğa manzarası, havadan görüntülendi.