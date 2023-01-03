Çankırı’da yaşlı nüfusun sağlık, sosyal ve ekonomik durumlarının belirleneceği araştırmada çalışmalara başlanıldı.

Çankırı’da yaşlı nüfusun sağlık, sosyal ve ekonomik durumlarının belirleneceği araştırmada çalışmalara başlanıldı.

Çankırı Valiliği ve Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) işbirliği ile yürütülen “Çankırı Yaşlılık Profili Araştırması”nda ilk çalışma Eldivan’da gerçekleştirildi. ÇAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3’üncü sınıf öğrencilerinin gönüllü olarak yer aldığı bir ekip tarafından Çankırı merkez, ilçe ve köylerinde gerçekleştirilecek olan araştırma çerçevesinde, yaşlı bireylerin sağlık, sosyal ve ekonomik durumlarının belirlenmesi planlanıyor.

Araştırmada ilk durak Eldivan ilçesi oldu. Çalışma öncesinde Eldivan Kaymakamı Merve Ayşe Büyükuçar ile görüşen ekip, burada çalışmada izlenilecek yol haritası üzerine istişarelerde bulundu. Toplam 5 ayrı ekipten 3’ü muhtarların, diğer bir ekip ise Eldivan Aile Hekimliğinin öncülüğünde, Eldivan ilçe merkezindeki yaşlı bireyler ile çeşitli görüşmeler yaparak bir anket çalışması gerçekleştirdi. Bir diğer ekip ise Hisarcıkkayı köyüne giderek köyün yaşlı sakinleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yürütücülüğünü, ÇAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğretim Üyesi Tahsin Barış Değer’in yaptığı araştırmada, yardımcı araştırmacı olarak ise ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Kalaycı görev aldı.

Araştırmanın önümüzdeki günlerde Çankırı merkez ile Çankırı’ya bağlı diğer ilçe ve köylerde de devam edeceğini belirten Barış Değer, araştırma sonuçlarından çıkan raporlar doğrulusunda, Çankırı ilinde yaşayan yaşlı bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak birtakım sosyal politika önerilerini içeren bir rehberin de yayınlanacağı ifade etti.